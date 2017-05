Ro-Wine, eccellenza internazionale a Festival del vino a Bucarest

Roma, (askanews) - RO-Wine, The Wine Festival of Romania, giunge alla sua seconda edizione. Il 20 e il 21 maggio il Festival del vino di Romania, metterà insieme produttori e consumatori locali e internazionali, anche italiani, che potranno assaggiare, giudicare e presentare 350 vini, attentamente selezionati.Il Festival, organizzato dalla sommelier Marinela V. Ardelean, e da Liviu e Mihai Popescu, si svolgerà a Bucarest nei locali di Fratelli Studios. L'ambasciatore d'eccezione sarà Helmuth Kocher, presidente e fondatore del Merano WineFestival.La selezione dei vini presenti all'edizione 2017 di Ro-Wine è estremamente rigorosa e i partecipanti sono stati selezionati soltanto tramite inviti diretti. Si tratta di un momento storico importante per il settore, ha spiegato la sommelier Ardelean."Credo che ci troviamo nel momento più interessante, perché c è una svolta nella qualità non solo dei vini ma anche dell atteggiamento dei produttori e dei consumatori. C è maggiore rispetto per quello che vuole dire il vino veramente. Se la Romania ha una grandissima storia dal punto di vista della produzione, per il consumo abbiamo tanto ancora da imparare e ispirarci dai paesi vicini. Abbiamo un futuro in questo paese dal punto di vista enogastronomico, molto importante e vale la pena investire in questa direzione".