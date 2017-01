(Agenzia VISTA) Milano, 13 gennaio 2017 La manifestazione di Forza Nuova si è tenuta come previsto in piazza dell’Arco della Pace. Nei giorni scorsi il Giuseppe Sala (Sindaco di Milano) aveva criticato l’iniziativa esprimendo la sua contrarietà a qualsiasi raduno di neofascisti nella città. La sfilata ha avuto luogo in maniera pacifica e non ci sono stati scontri anche perchè La contromanifestazione organizzata dall’Anpi si è svolta in un luogo diverso.