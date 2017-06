Robot enormi e supereroi: il negozio di giochi giganti

Angthong (askanews) - Robot giganti, un enorme Hulk, e poi ancora dinosauri e mostri di ogni genere. Il negozio di questo artista tailandese è il paradiso di bambini e appassionati di fumetti: utilizzando materiale di scarto e rifiuti, il 43enne crea riproduzioni dei suoi eroi preferiti di fumetti, film e videogame; una passione cominciata fin da ragazzino che negli anni lo ha trasformato da collezionista in artista del giocattolo. E nel proprietario di un business fiorente."Le persone navigano in rete e scoprono i nostri prodotti, dentro e fuori la Thailandia. Ormai circa l'80/90% delle nostre produzioni viene spedito in altri paesi"Alcune di queste enormi e complesse sculture fatte di pezzi di auto e metallo scartato arrivano a costare migliaia di euro. Visto il successo, fra le opere non ci sono solo personaggi di film e fumetti, ma sono spuntate anche moto e auto d'epoca.