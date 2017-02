Robot intelligenti e droni per pulire la casa in mostra a Madrid

Madrid (askanews) - Ci sono i robot che aiutano l'uomo, i droni di ultima generazione che possono essere usati anche per pulire la casa e gli esoscheletri che permettono di far camminare le persone con disabilità.Tutti gli ultimi ritrovati dal mondo della robotica in mostra a Madrid alla Global Robot Expo. È il secondo anno che la capitale spagnola ospita questa manifestazione in cui le aziende presentano le loro innovazioni nel campo dell'internet of things, della robotica aeronautica e industriale e del 3D, sempre più nell'ottica di rendere la vita più facile con l'aiuto delle macchine.Enriq Fornet, ad della manifestazione: "Qui possiamo trovare i robot che svolgono vere e proprie mansoni domestiche, per esempio pulire le finestre. Si prendono cura di noi o ci possono essere d'aiuto per comunicare con gli amici e con altre persone".Tra le novità più interessanti, le applicazioni nel settore della salute."Usiamo l'esoscheletro per la riabilitazione delle persone che hanno una disabilità nel tronco - spiega Javier Orlando Roa, amministratore delegato della ditta Technaid - questi apparecchi gli insegnano di nuovo a camminare".Tra case intelligenti e del futuro e robot sempre più umani, l'Expo internazionale punta a diventare un appuntamento fisso per addetti del settore e appassionati.