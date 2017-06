Rodotà, Boldrini lo ricorda in commissione diritti Internet: una fortuna aver lavorato con lui

(Agenzia Vista) Roma, 27 giugno 2017 La presidente della Camera Laura Boldrini ricorda, aprendo i lavori della Commissione Internet, il giurista e uomo politico scomparso qualche giorno fa "Non posso non iniziare che con un pensiero rivolto a Stefano Rodota', che tante volte e' stato seduto qua. Questa commissione ha avuto la strada tracciata da lui e ora noi dovremmo portarla avanti senza di lui ma in sua memoria. E' una responsabilita' aggiuntiva e io mi auguro sapremo farlo come lui se la aspettava, dando un segnale forte e chiaro". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev