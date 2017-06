(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2017 Gli abitanti del campo Rom di River Village sono scesi in piazza a protestare contro il piano Raggi per lo sgombero dei campi Rom. Le persone si lamentano per una situazione, a dir loro, di stagnazione ''ci promettono nuove case ma ci prendono solo i soldi e non cambia mai nulla''. fonte youtube M5S Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev