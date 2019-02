(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2019 Roma-Bologna, Mihajlovic ci rode, anche il pareggio stava stretto Tanto rammarico in casa Bologna dopo il posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. La squadra emiliana è stata sconfitta dalla Roma allo Stadio Olimpico per 2-1, ma c'è tanto rammarico per un match ben giocato. I felsinei, ben messi in campo, hanno sfiorato in più di una occasione il gol, impegnando il portiere giallorosso Olsen e colpendo una traversa con Roberto Soriano nel primo tempo. Rammaricato, in primis, il tecnico Sinisa Mihajlovic che vede allontanarsi le dirette avversarie per la lotta salvezza, vincenti nei rispettivi match. "Non dobbiamo guardare a quello che è successo nelle altre partite, dobbiamo guardare a noi stessi - ha dichiarato in conferenza stampa - Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto oggi. Oggi il pareggio ci stava stretto e invece abbiamo perso. Purtroppo quando la butti dentro contro squadre contro la Roma prima o poi il gol lo prendi". Nonostante i due gol subiti, anche nella ripresa il Bologna ha dato battaglia, riuscendo ad accorciare le distanze con Nicola Sansone. "Non posso dire nulla ai ragazzi, hanno fatto bene - ha concluso il tecnico serbo - Ci rode, ma sono fiducioso e continiamo a giocare con questo spirito e questa mentalit abbiamo molte possibilità di salvarci. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa, ma stiamo giocando bene". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev