(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2018 Roma-Chievo, Di Francesco espulsione Juan Jesus ci ha reso ancor piu' squadra La Roma riparte e convince dopo la sconfitta di Liverpool, battendo il Chievo Verona pr 4-1 in casa. Partita quasi perfetta per i giallorossi che, dopo un brivido iniziale, passano in vantaggio con Patrick Schick. Il raddoppio arriva nel finale della prima frazione grazie a Edin Dzeko. Ad inizio ripresa gli ospiti cercano di riaprire il discorso e hanno una grande occasione con un calcio di rigore accompagnato dall'espulsione di Juan Jesus. Dal dischetto va Roberto Inglese, ma Alisson è reattivo e respinge la conclusione. A quel punto la Roma dilaga con Stephan El Shaarawy, autore di un gol delizioso, ed Edin Dzeko. Nel finale arriva il gol della bandiera per i clivensi, con lo stesso Inglese che riscatta, in parte, l'errore dagli undici metri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev