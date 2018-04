Roma-Liverpool, Il Direttore Generale As Roma Baldissoni esce dopo il vertice

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2018 Roma-Liverpool Il Direttore Generale As Roma Baldissoni esce dopo vertice Vertici del Ministero dell'Inurezzaterno, la Roma, il Liverpool e l'Uefa si sono incontrati per studiare le misure di sicurezza per la partita in programma il 2 maggio all'Olimpico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev