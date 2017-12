(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2017 Roma piange la scomparsa di Lando Fiorini, la camera ardente in Campidoglio Il segretario della Lega Matteo Salvini a Roma per una manifestazione contro lo Ius Soli. Nelle zone limitrofe di piazza Santi Apostoli, dove si è svolto il comizio, si sono radunati militanti dei Movimenti per la casa per protestare contro l'esponente leghista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev