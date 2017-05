Rosa e azzurro: orecchini straordinari all'asta da Sotheby's

Ginevra (askanews) - Uno azzurro, l'altro rosa; questo straordinario paio di orecchini di diamanti va all'asta da Sotheby's, anche se in lotti diversi per un valore complessivo che supera diversi milioni di dollari.L'Apollo Blue e l'Artemis Pink, sono i veri protagonisti tra i diamanti di questa asta."Attualmente sono montati su orecchini ma possono facilmente diventare degli anelli, in passato lo sono stati", ha spiegato David Bennet, presidente della divisione gioielli di Sotheby s International.Il pendente con la gemma azzurra potrebbe essere aggiudicato per 50 milioni di dollari, quello con la pietra rosa per circa 18 milioni di dollari."La caratteristica straordinaria di questi due diamanti è il colore. L'Apollo Blue è di 14,54 carati ed è il più grande diamante azzurro di simile purezza mai andato all'asta. Sedici invece i carati dell'Artemis Pink", ha concluso Bennet.