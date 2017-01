Rossi (Toscana): Governo invita a cena e poi pagano le Regioni

Firenze, (askanews) - "I soldi mancano per i giovani, per i vecchi, per gli affitti, per la cultura, per il sociale e per tutto. O il governo ce li rimette o ci dà la possibilità di trovarli anche mettendo tasse perché così non si può andare avanti": ad affermarlo il presidente della Toscana, Enrico Rossi, rispondendo alle domande dei giornalisti a Firenze."C'è un accordo col governo che dovrebbe rivedere la legge di bilancio e ridistribuire le risorse. Se ce le riportano a 1,4 miliardi abbiamo dimostrato di saper mantenere una buona qualità della spesa sociale, della cultura e anche dei progetti per i giovani. E' troppo facile invitare a cena chi si vuole e poi far pagare il conto a qualcun altro. Questo è quello che ha fatto finora il governo nazionale, è venuto il momento di cambiare", ha concluso Rossi.