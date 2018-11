Rsi, ecco chi ha fatto il saluto romano: "Ci avevano detto di non farlo ma è stato impulsivo"

(Agenzia Vista) Milano, 01 novembre 2018 Si è tenuta sotto la pioggia di Milano, la commemorazione del primo novembre dedicata ai caduti della Rsi, nel campo X del cimitero Maggiore. Al termine della cerimonia i partecipanti hanno urlato 'Presente!' alla chiamata e qualcuno, nonostante le indicazioni date prima della cerimonia, non è riuscito a trattenersi, eseguendo il saluto romano. "Il rito del presente equivale a fare il saluto romano, mi denuncino ho 73 anni. Per me è una medaglia, ne vorrei 10 di denuncie così - ha spiegato uno dei disobbedienti - Fascista dalla prima ora e orgoglioso di esserlo". "Mi viene spontaneo, è stato impossibile anche se mi avevano raccomandato di non farlo, a me è scattata questa molla, mi spiace ma è la mia natura - ha commentato un signore 97enn al termine della commemorazione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it