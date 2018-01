Rubata a Copenaghen la bottiglia di vodka più cara del mondo

Copenaghen, (askanews) - In queste immagini diffuse dalla polizia danese, l'audace furto di quella che viene considerata la bottiglia di vodka più cara del mondo, avvenuto in un bar di Copenaghen. Nel video delle telecamere di sorveglianza un uomo con la testa coperta agisce all'interno del bar Café 33 e ruba la bottiglia di Russo Baltique Vodka stimata a un milione di euro circa.La bottiglia è stata messa in commercio dal produttore russo di automobili dello stesso nome, è coperta di oro bianco e giallo e sormontata da una riproduzione dell'Aquila imperiale russa, tempestata di diamanti.Il Café 33 è del danese Brian Ingberg, mentre la bottiglia era stata prestata dal proprietario, un uomo d'affari russo, e secondo Ingberg non era assicurata.