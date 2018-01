Ruolo Beppe Grillo, Di Maio: M5s non può esistere senza di lui

(Agenzia Vista) Reggio Emilia, 27 gennaio 2018 "Non può esistere il Movimento senza Beppe Grillo, faremo insieme campagna elettorale, ci sentiamo continuamente per la gestione delle liste e poi Grillo continua ad avere il suo lavoro che lo ha contraddistinto da tutti gli altri che si mettevano a capo delle forze politiche e poi si facevano eleggere in parlamento". Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio a Reggio Emilia. Courtesy Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev