(Agenzia Vista) Milano, 08 dicembre 2017 Russia, Di Maio da Biden fake news senza prove ''er quanto riguarda il M5S e' una fake news, poi se loro hanno delle prove contrarie ce le facciano vedere, convochino chi vogliono. Fino a quel momento, pero', la smettano con queste insinuazioni e soprattutto non chiedano aiuto a Biden per fargli dire che hanno perso il referendum a causa DI Putin, a me questa storia fa ridere''. Queste le parole di Luigi Di Maio durante la sua visita alla fiera dell'artigianato. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev