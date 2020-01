Russia, incendio in edificio in legno per migranti: undici morti

Mosca, 21 gen. (askanews) - Undici persone sono morte nell'incendio di un edificio in legno che ospita dei lavoratori migranti nella regione di Tomsk, nella Siberia occidentale, in Russia: lo hanno annunciato le autorità locali.Secondo l'ufficio regionale del ministero russo delle Situazioni di emergenza, l'incendio è divampato alle 4 ora locale, nella notte italiana, ed ha distrutto completamente l'edificio di 200 metri quadrati."Sono stati trovati i corpi di undici persone", ha affermato il ministero in una nota citata dall'Afp. Nell'edificio abitavano dei lavoratori uzbeki. Secondo le prime informazioni due persone sarebbero riuscite a salvarsi dalle fiamme.