Russia, Putin: "rispetto per opposizione "responsabile"

Mosca (askanews) - A meno di tre mesi dalle elezioni presidenziali di marzo il presidente russo Vladimir Putin si avvia ad ottenere il suo quarto mandato e di fatto è senza rivali. Putin, in occasione della conferenza stampa di fine anno si è presentato come il candidato del popolo: "Correrò da indipendente", ha annunciato, "ma avrò bisogno del sostegno della gente". Ora apre anche al dialogo con i suoi oppositori."Bisogna trattare con rispetto l'opposizione responsabile e capace di agire", ha dichiarato Putin al congresso del suo partito Russia unita. "Essere un'opposizione di questo tipo - ha aggiunto - non vuol dire solo avere la voglia e la volontà di battersi contro il potere e accusarlo di tutti i peccati mortali. Anche noi conosciamo i problemi che questo paese affronta". E ha detto ancora: "Essere responsabile vuol dire avere un piano chiaro di azioni positive".Secondo un recente sondaggio oltre l'80% dei russi vuole ancora Putin presidente, d'altronde, al di là dei proclami, tutti i suoi potenziali oppositori come Aleksej Navalnyj sono fuori gioco.