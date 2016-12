Mosca (askanews) - E' stato riportato in superficie il secondo registratore di volo del Tu-154, precipitato nel Mar Nero con a bordo 92 persone. L'aereo era decollato da Sochi ed era diretto in Siria. A borso si trovavano anche 65 artisti della Alexandrov, ensemble militare conosciuta in tutto il mondo come il coro dell'Armata Rossa.