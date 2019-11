Sainsbury's celebra 150 anni: Natale col video dello spazzacamino

Roma, 13 nov. (askanews) - Un piccolo spazzacamino e le clementine, è il video natalizio dei supermercati Sainsbury's che sta diventando virale. In una città che sembra uscita da Charles Dickens, ecco il banco dei fondatori John James e Mary Ann Sainsbury, e il bambino Nicholas nero di fuliggine che viene accusato ingiustamente di aver rubato una clementina, mentre la colpa è del suo cattivo padrone.Arrestato, bersaglio della rabbia della popolazione, Nicholas viene condannato al bando, nella campagna gelata. Ma Mary Ann Sainsbury ha visto tutto.A molti il video piace, altri lo trovano troppo tragico. Il piccolo Nicholas è il giovanissimo Chris Dunkley, scelto con un casting su scala nazionale per l'espressività del suo faccino.E mentre il bimbo rischia di morire nella neve, la brava capostipite del supermercato se lo va a riprendere e gli regala un cesto intero di clementine. "Se non puoi fare qualcosa di speciale a Natale, quando puoi?" dice la benefattrice.Nicholas però ha una cosa in testa: porta una clementina da mettere nella punta della calza di ognuno dei suoi compagnucci, secondo l'uso inglese.Ma nel Nord, Nicholas è anche il nome di Santa Klaus. La catena di supermercati si tuffa nel passato fra ricostruzione e magia per ricordare che è nata proprio 150 anni fa. Grande uso di mezzi con finale da fiaba: il bimbo si veste di rosso e scompare, svelandoci anche come è nato Babbo Natale.Upsound fino a 2:31 fine