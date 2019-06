Sala: emozione incredibile, rivincita su Ema ma più importante

Losanna, 24 giu. (askanews) - "Un'emozione incredibile, sonocontentissimo per Milano e l'Italia. Festeggiano stasera e poicominciamo subito a lavorare. Per me è bastata emotivamente unarivincita dopo Ema, ma se devo dire questa è più importante.Perdere una seconda volta sarebbe stato alquanto seccante, civoleva". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopol'assegnazione a Milano-Cortina dei Giochi olimpici invernali del 2026."Una vittoria importantissima, a volte pensiamo che noi all'estero siamo guardati con sospetto, ma quando facciamo le cose per bene e ci presentiamo con un volto credibile e aggiungiamo la nostra simpatia possiamo vincere. La ricetta è semplice cerchiamo di fare di più" ha aggiunto il primo cittadino.