Sala: il M5s al Nord non funziona, qui si chiede di fare

Milano, 27 mag. (askanews) - "Al Nord il M5s non può funzionare rispetto a una realtà che chiede il fare più che il non fare". A dirlo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando i risultati delle elezioni europee a margine della presentazione della nuova stagione del Teatro alla Scala. "Come sempre quando si è in condizioni di dover rispondere alle cose fatte - ha detto il primo cittadino milanese - penso che il M5s ha risposto in parte alle promesse, col reddito di cittadinanza e le misure che l'hanno fatto vincere al Sud; loro hanno pagato l'astensionismo al Sud". "E' chiaro che al nord il M5s non può funzionare rispetto a una realtà che chiede il fare più che il non fare - ha sottolineato - A Milano però sono andati particolarmente male, possono anche gioire sul vincolo di piazza d'Armi, ma i milanesi non la vedono così. Il 'non si può' non appartiene alla cultura milanese". Il riferimento è alla procedura avviata da Mibac "perla dichiarazione d'interesse culturale particolarmente importante" su piazza d'Armi che potrebbe bloccare o rallentare la riqualificazione dell'area.