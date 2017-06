Sala: il M5s è un interlocutore ma le ambiguità sono enormi

Rapallo (askanews) - Il Movimento cinque stelle è un movimento che non può essere ignorato, ma le ambiguità sono enormi. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del Convegno dei Giovani di Confindustria a Rapallo."Qualunque movimento che ha così tanti elettori - ha detto Sala - è comunque un interlocutore. Dal mio punto di vista non considero il Movimento cinque stelle come qualcosa da ignorare, ma le differenze sono enormi. L'ambiguità sull'Europa è una follia, bisogna essere convintamente europeisti".