(Agenzia Vista) Torino, 01 luglio 2017 Al via i saldi a Torino. Spesa per famiglia, secondo i commercianti del settore di Ascom e di Confesercenti, tra i 200 e i 250 euro. Secondo un sondaggio di Confesercenti, le vendite dovrebbero segnare fra il 5% e il 10% in più rispetto alla stagione precedente Courtesy Rete7