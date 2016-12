Salvataggio pubblico Mps, Sì del governo, la conferenza stampa integrale

(Agenzia VISTA) Roma, 23 dicembre 2016 Mps, fallito l'aumento di mercato. Si dal Governo al salvataggio pubblico. Il tentativo di aumento di capitale di Mps sul mercato e' come atteso andato a vuoto. Lo ha certificato il consiglio di amministrazione riunito a Milano, proprio per prendere atto di questo "fallimento". La conversione dei bond subordinati ha registrato un risultato superiore alle attese (quasi 2,5 miliardi di euro), ma non basta: mancano gli investitori istituzionali disposti a sottoscrivere l'aumento di capitale. Il Tesoro diventa socio di maggioranza. Chigi.