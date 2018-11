Salvini: ''Dl sicurezza, sono contento dopo tanto lavoro si è arrivati alla fine''

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2018 Salvini Dl sicurezza sono contento dopo tanto lavoro si e arrivati alla fine Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante il voto finale al dl sicurezza in aula al Senato: "I decreto passa. Sono contento: alcune opposizioni hanno dato un contributointeressante c'è il pd che abbaia alla luna e grida perche ha forse la coscienza sporcoa per quello che no è statao fatto primo. Decreto porta piu sicurezaed è solo il primo passo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev