Salvini: ''Manovra non moltiplica pani e pesci ma migliora vita italiani''

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2018 Salvini Manovra stanco ma soddisfatto Rendera vita italiani migliore mantenute promesse Il miinistro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato la manovra e il dl fiscale: "Siamo all'inizio della pacificazione tra gli italiani e il fisco. La manovra non fa miracoli, ma non so cosa potevamo mettere ancora. Non moltiplica pani e pesci ma rendera' la vita migliore agli italiani e aprira' opportunita' di lavoro a tanti giovani. Dopo 137 giorni di governo c'e' da essere soddisfatti di quello che abbiamo mantenuto" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev