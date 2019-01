(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2019 Salvini Tra mafia nigeriana e camorra rapporti strutturati Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante il question time in aula al Senato: "Nell'area domiziana i gruppi criminali nigeriani hanno acquisito una posizione competitiva in molte attività illegali: a Castelvolturno, in particolare, e' stata accertata l'esistenza di rapporti strutturali di tali gruppi con la criminalità camorristica, soprattutto nella gestione del traffico di droga" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev