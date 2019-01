(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2019 14-01-18 Salvini a cena dell'associazione 'Fino a prova contraria', Fiano (PD) non ci vedo nulla di politico "Non ci vedo alcun risvolto politico nella presenza di Salvini alla cena dell'associazione 'Fino a prova contraria'. Noi restiamo assolutamente alternativi alla Lega". Così il deputato del PD Emanuele Fiano a margine dell'assemblea della Confsal - Io sostengo la posizione di Martina: se il Governo dovesse cadere bisognerà tornare alle urne, ma non credo che questo avverrà prima delle europee". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev