(Agenzia Vista) Roma, 28 February 2019 Salvini a presentazione nuova nave Costa Crociere Confesso di non essere mai stato in crociera "Confesso di non essere mai stato neanche un giorno in crociera, forse sono il peggior testimonial per voi, ma conto di andarci nei miei prossimi 45 anni". Queste le parole di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, intervenuto alla presentazione della Costa Venezia, la nuova nave di Costa Crociere. fonte Facebook_Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it