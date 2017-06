(Agenzia Vista) Pistoia, 02 giugno 2017 Matteo Salvini, leader della Lega Nord, per la festa della Repubblica e' stato a Marliana, dove un'albergo e' stato adibito a centro d'accoglienza per i migranti. In una diretta Facebook Salvini si rivolge direttamente a Mattarella, affermando ''Questa e' un'Italia invasta e disoccupata, finche' saremo in queste condizioni io non festeggio''. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev