Salvini al Quirinale, colloquio durato mezz'ora circa

Roma, 22 ago. (askanews) - Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, è salito al Colle per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accompagnarlo Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera.La delegazione del Carroccio è entrata a colloquio con Mattarella pochi minuti prima delle 16 ed è uscita circa 30 minuti dopo.A seguire toccherà alla delegazione del M5s incontrare Mattarella. Il giro di consultazioni della mattinata ha visto salire al Quirinale per le consultazioni FdI, Pd e Forza Italia. Il segretario dem Nicola Zingaretti si è detto disponibile a verificare la possibilità di dar vita a una nuova maggioranza con il Movimento 5 Stelle, ma ha alcuni "principi" che sono "non negoziabili", tra cui lo stop alla riforma che prevede anche il taglio dei parlamentari, l'abolizione dei decreti sicurezza e una "svolta delle ricette economiche e sociali" con la definizione da subito dei contenuti della manovra. Parole che hanno fatto suonare l'allarme ai vertici del Movimento. Il dubbio, riferisce una fonte, è che Zingaretti dettando queste condizioni voglia fare saltare il tavolo prima di cominciare.Al termine di questi colloqui il capo dello Stato, Sergio Mattarella, potrebbe far conoscere le sue decisioni.