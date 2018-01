Salvini candia Giulia Bongiorno: sarà capolista: Lei: mi ha colpito nitidezza pensiero Salvini

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2018 Slvini candia Giulia Bongiorno sara capolista Lei sono emozionata servono piu regole Il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa a Montecitorio ha annunciato la candidatura di Giulia Buongiorno, avvocato penalista che difese Giulio Andreotti e che e' stata presidente della commissione Giustizia della Camera. Così Salvini: "Giulia Bongiorno si candida come capolista della Lega in diversi territori del Paese". La Bongiorno spiega così la sua decisione: "Si chiamava Lega nord, sembrava un partito di maschilisti. Avevo una certa diffidenza ma in questi anni mi sono espressa sulle sanzioni, sulla necessita' di regole. Cose che diceva anche Salvini". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev