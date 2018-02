Salvini canta De Andre' e bacia Isoardi sul red carpet del Festival di Sanremo

(Agenzia Vista) Liguria, 09 febbraio 2018 Il leader del Carroccio è arrivato a Sanremo per assistere alla quarta serata del Festival insieme alla compagna, Elisa Isoardi. Accolto dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, Salvini e la compagnasi sono incamminati a piedi verso il Teatro, tra qualche bandiera della Lega e con la scritta 'Salvini premier' e le pressanti richieste di selfie degli altri spettatori, in coda per i controlli del biglietto. Nessun commento politico, né tantomeno musicale _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev