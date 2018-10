(Agenzia Vista) Lavies (BZ), 14 ottobre 2018 Salvini: "Chi difende legge Fornero odia gli italiani, la smonterò pezzo per pezzo" "Più mi dicono che sto sbagliando più io vado avanti, e smonterò la legge Fornero pezzo per pezzo, mentre chi la difende è odia gli italiani". Queste le parole di Matteo Salvini durante un comizio elettorale della Lega in Trentino. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it