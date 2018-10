(Agenzia Vista) Lavies (BZ), 14 ottobre 2018 Salvini col polso fasciato in comizio in Trentino scherza Tornera' presto Matteo Salvini si è presentato al comizio della Lega, organizzato per le elelezioni amministrative, con un polso fasciato, ma subito ci ha scherzato su dicendo "Tornerà presto". fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it