(Agenzia Vista) Lavello (PZ), 17 marzo 2019 Salvini contestato a Lavello (PZ): "Se volete continuare a seguirmi stasera sono a San Siro" "Se volete continuare a seguirmi per contestarmi stasera mi trovate al derby a San Siro". Così ha replicato Matteo Salvini, leader della Lega, ai contestatori che hanno fischiato e cantato cori contro il ministro durante un suo comizio per le elezioni regionali in Basilicata. fonte Fabeook_Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it