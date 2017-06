(Agenzia Vista) Genova, 09 giugno 2017 courtesy PrimoCanale Matteo Salvini a Genova per chiudere la campagna elettorale del centrodestra in vista delle elezioni comunali. A margine il segretario della Lega Nord ha affermato che "da Genova può partire un segnale di sfratto per Renzi", tornando sulla necessità di accelerare i tempi per la legge elettorale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev