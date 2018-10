(Agenzia Vista) Napoli, 02 ottobre 2018 Salvini: "de Magistris? A me dice una cosa e poi dichiara altro, io sono disponibile" "Forse avrò parlato con il cugino, non lo so. A me ha avanzato altre richieste e io mi sono detto disponibile a inserire emendamenti, anche subiro, nel decreto sicurezza". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, durante la conferenza stampa al termine del vertice in prefettura sulla sicurezza. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it