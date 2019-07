Salvini e Di Maio a villa Taverna con le fidanzate

Roma, 3 lug. (askanews) - Tra i quasi tremila invitati alle celebrazioni per la Festa dell'Indipendenza del 4 luglio a villa Taverna anche il vicepremier Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini in miniabito rosa fluo. La coppia, apparsa molto affiatata, si è scambiata effusioni tra un selfie e una stretta di mano con i presenti.All'evento ha partecipato anche l'altro vicepremier Luigi Di Maio, con la fidanzata Virginia Saba in tubino verde. Presenti anche il ministro delle Finanze Giovanni Tria, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il segretario del Pd Nicola Zingaretti, la leader di Fratelli d Italia Giorgia Meloni, l ex premier Paolo Gentiloni, il presidente della Rai Marcello Foa e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.