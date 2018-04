(Agenzia Vista) Trieste, 27 aprile 2018 Chiusura di campagna elettorale per il candidato del centrodestra alle regionali del Friuli Massimiliano Fedriga. Dopo il comizio tenuto in piazza a Trieste insieme al leader della Lega Matteo Salvini, l'ex capo gruppo della Lega alla Camera si è concesso uno spritz in compagnia del segretario del Carroccio a due passi da piazza dell'Unità d'Italia. _Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev