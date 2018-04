(Agenzia Vista) Gorizia, 27 aprile 2018 Salvini: "Impensabile un Governo senza la Lega, non siamo fessi" "Se da qui arriverà un'affermazione importante a Roma non potranno far finta di niente, è impensabile un Governo senza la Lega. Perché un conto e passare per buoni, un conto è essere presi per fessi". Queste le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, ad un incontro a sostegno di Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Friuli-Venezia Giulia. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev