(Agenzia Vista) Campli (TE), 03 febbraio 2019 Salvini in Abruzzo, 'Faremo colazione con la porchetta, si arrabbierano i vegani Durante un comizio elettorale a Campli in provincia di Teramo, al Ministro dell'Interno Matteo Salvini viene offerto un panino porchetta: "Non posso mangiare la porchetta mentre parlo, altrimenti Fabio Fazio ci fa uno speciale e poi manca qualcosa, un bicchiere di vino rosso". Il leader della Lega poi ha continuato a scherzare: "Voglio tornare in Abruzzo camuffato con il cappellino, a mangiare qualcosa. Si arrabbieranno i vegani ma a me piace la porchetta". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it