Salvini: in arrivo lettera della Commissione Ue su conti Italia

Milano , 27 mag. (askanews) - "Già da domani convocherò i nuovi europarlamentari a Roma per distribuire lavoro, impegni e responsabilità. Ci sono scadenze europee imminenti. Risulta in arrivo un lettera della Commissione europea sull'economia italiana. Gli italiani hanno dato mandato a me e al governo di ridiscutere totalmente i parametri che hanno portato a un livello di precarietà, disoccupazione e ansia senza precedenti nella storia. Penso che sia maturo il tempo in cui i leader europei, al di là delle appartenenze, si siedano a un tavolo per rivedere dei parametri vecchi e superati, altrimenti un voto come questo non si spiegherebbe. Lo ha detto il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, commentando il risultato delle elezioni europee.