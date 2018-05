Salvini: in attesa che nasca un governo partano le commissioni

Genova (askanews) - "Per evitare che il Parlamento diventi un soprammobile, propongo a tutte le forze politiche, in attesa che nasca un esecutivo, di far lavorare almeno le commissioni parlamentari". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Genova con i giornalisti a margine di una visita ad Euroflora."Si può iniziare da domani facendo eleggere a tutte le commissioni alla Camera e al Senato presidenti e vice presidenti - ha sottolineato il segretario del Carroccio - perché ci sono tanti dossier importanti ancora aperti. Lo dico a Di Maio, a Renzi, a Grasso, a tutti". "Non è uno scambio di poltrone - ha concluso Salvini - ma la dimostrazione della volontà della Lega di cominciare a lavorare e dare risposte concrete. Spero che le altre forze politiche accettino la proposta".