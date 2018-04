Salvini in Molise: mai accordi col Pd, ha fatto disastri

Termoli, (askanews) - "I molisani vogliono cambiare, vogliono mandare a casa il Pd che ha fatto disastri in Italia, ha fatto disastri in Molise. E quindi ribadisco: in Molise e in Italia la Lega non farà mai accordi col Pd. Qui ci sono ospedali da aprire, strade da sistemare, agricoltori e pescatori da aiutare, cosa che il Pd e la sinistra si sono dimenticati di fare. E' un voto fondamentale per i molisani, potrà essere d'aiuto per tutti gli italiani": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Termoli, al termine del tour elettorale in Molise, dove si vota domenica 22 aprile.Per vedere Matteo Salvini presidente del Consiglio, servono "congiunzioni astrali, eclissi di luna", ha scherzato il leader del Carroccio, aggiungendo poi "normalità"."Se il centrodestra e la Lega vincono in Molise è una buona notizia per i molisani e lo sarà anche per i friulani e sarà un ribadire a tutti come la pensano gli elettori", ha concluso Salvini.