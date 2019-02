(Agenzia Vista) Sassari, 18 febbraio 2019 Salvini interrotto da contestatori con fischietti durante comizio: "Prendetevi 10 migranti" "Io sono felice di sedermi al tavolo con i pastori sardi, perché noi vogliamo trovare una soluzione. Mi auguro che ci potremmo alzare dal tavolo riconoscendo a ognuno ciò che è giusto". Queste le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, intervenuto in Sardegna per sostenere il candidato presidente della Regione per il centrodestra, Christian Solinas. fonte Facebook_Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it