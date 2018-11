Salvini: Juncker ci rispetti, tra un anno vedremo chi ha ragione

Roma, (askanews) - "Fortunatamente domani ceno con i miei figli, ci sarà una pizza molto semplice. A Junker spiegherò che questa è una manovra economica che fa crescere il Paese, che crea il lavoro, che garantisce il diritto alla salute, il diritto allo studio, il diritto alla pensione. Gli chiederei di rivederci tra un anno e vedremo se erano giusti i conti del governo italiano o se erano giusti i conti dell'Unione europea che, per essere onesti, sulle ultime dieci rivelazioni non ci ha preso per 9 volte. Esser sanzionati a priori mi sembrerebbe ingeneroso". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in visita a Villasimius, in Sardegna.