(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2019 Salvini, la diretta Facebook finisce nell'orto: "Io le puntarelle dal vivo non le ho mai viste" "Guarda che roba. Da milanese che vive tra Milano e Roma in un condominio senza troppo verde, quando sento certi profumi… Le puntarelle! Io le ho sempre mangiate con le acciughe ma non le ho mai viste dal vivo. Invece guardate che spettacolo. Queste con un po' d'olio italiano me le sgagno stasera" Si conclude tra un orto e un pollaio la diretta facebook del Ministro degli Interni Matteo Salvini, che ne approfitta per mostrare ai suoi follower galline, ortaggi e verdura. /Fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it