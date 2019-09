Salvini: Mattarella ha avallato squallido giochino di Palazzo

Genova, 23 set. (askanews) - "Il governo Monti per assurdo aveva più sostegno popolare. Questo penso veramente sia il governo barzelletta e mi domando ancora perché il presidente della Repubblica abbia permesso tutto ciò. Lo dico con il massimo rispetto: in Israele hanno votato, votano in Austria, votano in Polonia, votano in Spagna, votano in Gran Bretagna, votano tutti tranne che in Italia perché sennò rischia di vincere la Lega. Ma che ragionamento è? Mi spiace che il presidente della Repubblica abbia avallato questo triste e squallido giochino di Palazzo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine della sua visita al Salone Nautico di Genova.